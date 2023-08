Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Bei Schleifarbeiten Brandmeldeanlage ausgelöst

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, haben Handwerker bei Schleifarbeiten in einem Gebäude eines Bauunternehmens in der Gewerbehallestraße eine installierte Brandmeldeanlage ausgelöst und so einen Feuerwehreinsatz verursacht. Die nach Meldungseingang mit vier Fahrzeugen und 17 Wehrleuten angerückte Feuerwehr St. Georgen musste nicht tätig werden.

