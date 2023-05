Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auto mit Bauschaum beschmiert

Bild-Infos

Download

Rinteln - OT Exten (ots)

(swe). Am Montag, zwischen 00.30 und 06.00 Uhr, wird in Exten in der Straße "Zum Kattenmeer" ein Fahrzeug eines 58-jährigen Geschädigten großflächig mit Bauschaum beschmiert. Zudem wird auch Bauschaum an die Hauswand gespritzt. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Rintelner Polizei unter 05751/9646-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell