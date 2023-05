POL-NI: E-Geräte in Einkaufstasche verstaut und geklaut

Rinteln Möllenbeck (ots) - (swe). Am Montag, 16.57 Uhr, kommt es in Möllenbeck in der Neuen Siedlung zu einem Vorfall, für den die Polizei Rinteln Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt ein 32-jähriger Mann aus Stadthagen zu einem 52-jährigen Rintelner und droht diesem mit gezogener Schusswaffe, dass er ihn "abknallen" würde und zudem dass er ihn "f..... würde". Der Grund der Auseinandersetzung soll nach ...

mehr