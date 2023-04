Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Einbruchsversuch im Moorblick

Bad Segeberg (ots)

Im Moorblick in Bornhöved ist es am gestrigen Mittwoch, den 26.04.2023, zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Zwischen 03:30 und kurz vor 16:00 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen, gelangten aber nicht in das Innere, so dass nichts gestohlen wurde.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell