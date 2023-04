Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Parkunfall auf Discounter-Parkplatz

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag, den 25.04.2023, ist es auf dem Parkplatz von Aldi in der Flensburger Straße in Pinneberg zu einem Parkunfall gekommen.

Zwischen 17:00 und 17:17 Uhr wurde ein silberfarbener Audi A 6 an der hinteren Stoßstange und am Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt.

Das Polizeirevier Pinneberg sucht mögliche Zeugen und bittet unter 04101 2020 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell