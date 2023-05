Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drohung "Ich knalle Dich ab"

Rinteln Möllenbeck (ots)

(swe). Am Montag, 16.57 Uhr, kommt es in Möllenbeck in der Neuen Siedlung zu einem Vorfall, für den die Polizei Rinteln Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kommt ein 32-jähriger Mann aus Stadthagen zu einem 52-jährigen Rintelner und droht diesem mit gezogener Schusswaffe, dass er ihn "abknallen" würde und zudem dass er ihn "f..... würde". Der Grund der Auseinandersetzung soll nach Angaben des Geschädigten eine nicht getätigte Autowäsche gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Bedrohung gegen den 32-jährigen und bittet Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, um Mitteilung ihrer Wahrnehmungen.

