POL-NI: Tabak in Umkleide in Handtasche gesteckt

Rinteln (ots)

(swe). Drei bislang unbekannte Täter gehen am gestrigen Montag mit zwei Tabakboxen gegen 10.55 Uhr im Rintelner Marktkauf in eine Umkleidekabine und füllen dort den losen Tabak in eine Handtasche. Anschließend legen sie die leeren Tabakdosen wieder zurück ins Regal und verlassen den Markt. Wer die Tat beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Rintelner Polizei.

