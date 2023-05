Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: 15-Jährige am Bahnhof überfallen

Friedberg (ots)

+++

Am Dienstagabend (23.05.) wurde am Bad Nauheimer Bahnhof ein 15-jähriges Mädchen von einer Gruppe mehrerer anderer Jugendlicher zusammengeschlagen und -getreten. Dabei nahm man ihr unter anderem offenbar auch ihre Ohrringe weg.

Gegen 20.10 Uhr hatte sich die Geschädigte mit einem Bekannten in Höhe der Ernst-Moritz-Arndt-Straße 18 aufgehalten und auf den Bus gewartet, als drei Mädchen und zwei Jungen die Treppe aus Richtung der Gleise herunter- und auf die beiden zukamen. Ein der Geschädigten persönlich bekanntes Mädchen forderte sie auf, mitzukommen, da diese mit ihr reden müsse. Zusammen ging man in Richtung Auffahrt zum dortigen Parkplatz. Dort wurde die 15-Jährige plötzlich von hinten an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen, woraufhin die fünf Personen auf sie einschlugen und -traten. Ein Mädchen soll dabei die anderen der Gruppe aufgefordert haben, der Geschädigten ihre Sachen wegzunehmen.

Erst, als zwei Passanten dazwischen gingen, ließ die Gruppe schließlich von der Geschädigten ab. Einer der beiden Helfer soll dabei ebenfalls zu Boden gestoßen worden sein. Wie der Geschädigten später auffiel, fehlte auch eine Krankenversichertenkarte.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts des Raubes und bittet neben möglichen weiteren Zeugen, die das Geschehen hatten beobachten können, insbesondere die beiden eingreifenden Passanten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell