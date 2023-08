Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall (07.08.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer hat am Montagnachmittag auf der Kreuzung Georg-Fischer-Straße und Worblinger Straße einen Unfall verursacht. Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer missachtete an der Kreuzung das Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge mit einem vorfahrtsberechtigten Land Rover eines 48-Jährigen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 53-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test ergab einen Wert von über 2,4 Promille, weshalb er im Krankenhaus auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Höhe des am Pedelec entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

