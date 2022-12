Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher überrascht

Zülpich-Linzenich (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Dezember) kam es um 2.45 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zülpich-Linzenich in der Straße An der Burg.

Die Eigentümer befanden sich in ihrem Schlafzimmer und nahmen verdächtige Geräusche wahr. Der 27-Jährige ging daraufhin in das Erdgeschoss und schaltete die Außenbeleuchtung des Hauses ein. Daraufhin konnten keine Geräusche mehr wahrgenommen werden.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten an der Hauseingangstür Hebelspuren feststellen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell