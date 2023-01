Ulm (ots) - Gegen 14 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Hyundai in der Fuchseckstraße. Sie bog nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Von links kam eine 32-Jährige mit ihrem VW. Die Fahrerin des Van war in der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und hatte Vorfahrt. Den übersah die 41-Jährige. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. ...

