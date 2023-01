Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Fahrzeuge, Baum, Poller und Straßenlaterne gerammt

Am Montag verursachte ein 65-Jähriger hohen Sachschaden in Geislingen.

Gegen 20.15 Uhr war der Senior mit einem Ford Mondeo in der Stuttgarter Straße in Richtung Ulm unterwegs. Auf Höhe Sternplatz fuhr der 65-Jährige auf einen vor ihm stehenden Seat einer 25-Jährigen auf. In der Folge stieß der Ford gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Von dort aus wurde der Mondeo gegen einen Baum und Straßenpoller geschleudert, ehe die Fahrt an einer Straßenlaterne endete. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verdacht auf einen medizinischen Notfall in eine Klinik. Die Polizei aus Geislingen ermittelt nun die genaue Ursache für den Unfall. Sie schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 10.500 Euro. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen ist noch unklar. Der Senior musste zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung von 250 Euro hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

Hinweis:

Gegen einen medizinischen Notfall können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

