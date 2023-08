Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 15.57 Uhr. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem BMW in der Robert-Bosch-Straße in Richtung Bismarckstraße. Anschließend bog er nach rechts in die Ulmer Straße ab. Aufgrund regennasser Fahrbahn und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer auf die Gegenspur. ...

