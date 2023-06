Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kleingeld geraubt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Josef-Jakob-Platz;

Tatzeit: 28.06.2023, 17.25 Uhr;

Ein Unbekannter hat einem Jugendlichen am Mittwoch in Bocholt Münzgeld geraubt. Dazu kam es am Bustreff am Josef-Jakob-Platz - dort hatte sich der Geschädigte gegen 17.25 Uhr aufgehalten. Seinen Angaben zufolge forderte ein Mann ihn auf, seine Tasche herauszugeben. Der Unbekannte durchsuchte diese und entnahm aus dem darin liegenden Portemonnaie etwas Kleingeld. Der Jugendliche beschreibt den Täter wie folgt: circa 1,75 Meter groß, zwischen 16 und 19 Jahre alt, rot-blonde Haare, Fünf-Tage-Bart, füllige Statur, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt der Marke Nike sowie einer schwarzen Jogginghose; der Mann trug eine Halskette. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

