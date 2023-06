Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tasche aus Auto entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Yorckstraße;

Tatzeit: 28.06.2023, 13.00 Uhr;

Im Laderaum hantierte der Fahrer, vorne nutze ein Dieb die Situation: Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Bocholt aus einem Firmenwagen eine Umhängetasche entwendet. Das Fahrzeug hatte gegen 13.00 Uhr an der Yorckstraße gestanden, als es zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell