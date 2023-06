Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Metalldiebe entwenden Kabel

Bocholt-Mussum (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Schlavenhorst;

Tatzeit: zwischen 27.03.2023, 18.00 Uhr, und 28.06.2023, 06.00 Uhr;

Etwa elf Trommeln mit Kupferkabel haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt-Mussum gestohlen. Diese lagerten auf dem Gelände einer Firma am Schlavenhorst. Um auf das eingezäunte Areal zu gelangen, haben die Täter ein Tor aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell