POL-PPMZ: hochwertiges Rennrad gestohlen

Bereits am Donnerstag, dem 01.09.2022 wurde zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Wallstraße ein hochwertiges Rennrad der Marke Orbea (Typ Force) gestohlen. Dieses war mittels Kettenschloss an einem Radständer am Taubertsbergbad befestigt. Das Herrenrad ist schwarz, der Lenker weiß ummantelt. Es hat eine Sonderlackierung des Rahmens mit auffälligen weißen grafischen Zeichen, wie Sterne, Knochen, Herzen, etc. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

