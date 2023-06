Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupfer-Fallrohre abmontiert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kirchplatz Sankt Josef;

Tatzeit: zwischen 23.06.2023 und 28.06.2023;

Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt. Die Täter montierten mehrere Fallrohre aus Kupfer vom Gebäude der Sankt-Josef-Kirche ab. Die Tat trat am Mittwochmorgen zutage. In unmittelbarer Nähe fanden sich mehrere Elemente der Fallrohre in Gebüschen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, ob es sich dabei um sämtliche demontierten Rohre handelte oder einen Teil davon. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, sollte unter Tel. (02871) 2990 Kontakt zum Kriminalkommissariat in Bocholt aufnehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell