LPI-J: Scheibe nach Streit beschädigt

Jena (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochvormittag in der Carl-Zeiss-Straße in Jena. Ein 40-jähriger LKW-Fahrer befuhr die besagte Straße aus Richtung Krautgasse kommend. An einer Einfahrt hielt dieser kurz an, setzte jedoch wenige Momente später seine Fahrt fort. Just in diesem Moment betrat ein 64-jähriger Fußgänger die Fahrbahn, im Glauben der Lkw hält, um diese zu überqueren. Jedoch ...

mehr