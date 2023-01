LPI-J: Benzin gestohlen

Apolda (ots) - In der Nacht zum 21.01.2023 wurden in Apolda ein Schaufensterrolladen am Puschkinplatz und eine Hausfassade in der Goerdeler Straße beschmiert. Das Graffiti scheint vom selben Schmierfink zu stammen - ein ca. 1 Meter großer Schriftzug in orange-roter Farbe. Nur einen Tag später, stieß man auf ein ähnliches Bild in der Utenbacher Straße. Hier wurde in der Nacht zum 22.01.2023 eine Garagenwand mit einer ...

mehr