Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti - Täter wüten weiter

Apolda (ots)

In der Nacht zum 21.01.2023 wurden in Apolda ein Schaufensterrolladen am Puschkinplatz und eine Hausfassade in der Goerdeler Straße beschmiert. Das Graffiti scheint vom selben Schmierfink zu stammen - ein ca. 1 Meter großer Schriftzug in orange-roter Farbe. Nur einen Tag später, stieß man auf ein ähnliches Bild in der Utenbacher Straße. Hier wurde in der Nacht zum 22.01.2023 eine Garagenwand mit einer orange-roten Sprühdose verschandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

