LPI-J: Gegen Baum gefahren

Weimar (ots) - In einem Zug aus Richtung Leipzig befand sich am Mittwochabend ein Mann, der ohne Ticket unterwegs war. Als er erwischt wurde, versuchte er durch Ignoranz die Folgen zu umgehen. Weit gefehlt - ob seines Verhaltens wurde die Polizei informiert. Als der Zug in Weimar einfuhr, warteten die Beamten bereits und unterzogen ihn einer Kontrolle. Auf den 34-Jährigen wird ein Verfahren wegen Betruges zukommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr