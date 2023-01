LPI-J: Tore im Stadion beschädigt

Jena (ots) - Ein 23-jähriger Radfahrer verletzte sich am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Jena leicht. Der junge Mann fuhr mit seinem Rad von der St.-Jakob-Straße kommend in den Kreuzungsbereich Am Planetarium ein, ohne dabei auf die vorfahrtberechtigten Fahrzeuge zu achten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw Renault die Straße Am Planetarium stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich ...

