POL-PDNR: Nachbarschaftsstreit

Unkel, In der Persch (ots) - Am 12.08.2023 kam es gegen 02:11 Uhr zu einer Alarmauslösung bei einer Firma in Unkel. Vor Ort wurde an einem Rolltor zum Firmengebäude einen eingeschlagenen Scheibe festgestellt. Die Überprüfung ergab, dass es zu keinem vollendeten Diebstahl kam. Vermutlich wurden die Täter bei der Ausführung von dem ausgelösten Einbruchalarm abgeschreckt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

mehr