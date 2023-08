POL-PDNR: Meldung über SOS-Morsezeichen von der Erpeler Ley

Linz, Klosterstraße (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, vermutlich gegen 02:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe an einer Kellertür in der Klosterstraße in Linz mutwillig beschädigt. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei Linz / Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

mehr