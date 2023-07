Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Vekehrsunfall mit Schwerverletztem

Ladbergen (ots)

Am Freitag (28.07.) hat es im Kreuzungsbereich Overbecker Weg/Engeldamm einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 32-jähriger Rennradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der 32-jährige Münsteraner fuhr mit seinem Rennrad gegen 17.30 Uhr auf dem Overbecker Weg in Fahrtrichtung Autobahn. Zur selben Zeit fuhr eine 22-jährige Frau aus Gütersloh mit einem Renault Trafic auf dem Engeldamm aus Richtung Kohnhorstweg kommend. An der Kreuzung wollte sie auf dem Engeldamm weiter geradeaus fahren, in Richtung An der Buddenkuhle. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge den Rennradfahrer und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Der 32-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 6.400 Euro.

