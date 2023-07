Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Radfahrerin schwer verletzt

Greven (ots)

Am Sonntagmittag (30.07.) hat es in Reckenfeld auf dem Wibbeltweg einen Alleinunfall einer Radfahrerin gegeben. Die 61-jährige Frau aus Saerbeck fuhr gegen 13.40 Uhr auf dem Wibbeltweg. In Höhe der Hausnmmer 27 wollte sie von dort in einen Fußpfad abbiegen. Dabei fuhr die Frau ersten Ermittlungen zufolge gegen einen Poller und stürzte. Die Frau verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

