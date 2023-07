Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße sind Unbekannte am Freitag (28.07.2023) zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr eingestiegen. Sie schlugen die Terrassentür des Wintergartens ein und gelangten so in das Haus. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Diebesgut. Bisher konnte noch nicht festgestellt werden, ob Beute gemacht wurde. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/9 28 44 55 entgegen.

