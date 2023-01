Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Eigenen Sohn als Einbrecher entlarvt

Kaiserslautern (ots)

Seinen eigenen Sohn hat ein Mann aus dem Stadtgebiet als Einbrecher überführt. Demnach ist der 14-Jährige zwischen den Jahren in ein Elektronikgeschäft in der Rummelstraße eingestiegen und hat ein Handy gestohlen.

Als der Vater des Jugendlichen am Donnerstag mit genau diesem Handy im gleichen Geschäft auftauchte, um es zu verkaufen, wurde der Ladeninhaber stutzig. Er erkannte in dem angebotenen Mobiltelefon das Handy, das ihm bei dem Einbruch geklaut worden war, und sprach den Mann darauf an. Der gab zu, dass er das iPhone mit seinem Sohn gegen einen Roller getauscht habe. Der Filius hatte ihm gegenüber behauptet, dass er das Mobiltelefon von einem Kumpel bekommen habe, aber nicht damit zurechtkomme.

Der Ladeninhaber spielte dem Mann das Video vor, das die Überwachungskamera in der Nacht des Einbruchs vom Täter aufgenommen hatte - darauf erkannte dieser seinen 14-jährigen Sohn. Der Geschäftsmann, der den Einbruch noch im alten Jahr bei der Polizei angezeigt hatte, informierte die Ermittler über die neuen Erkenntnisse. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

