POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bingen (ots) - Am 06.01.2023 kam es gegen 17:55 Uhr in Bingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Fußgängerin querte in der Schulheiß-Kollei-Straße die Straße. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, der die Schultheiß-Kollei-Straße in Richtung Binger Innenstadt befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die Fußgängerin, als auch die Pkw-Fahrerin verletzt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet ...

mehr