Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Außengastronomie

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind am Samstag (29.07.2023) zwischen 02.30 Uhr und 10.30 Uhr in eine Außengastronomie am Aasee eingestiegen. Sie drückten die Jalousie hoch und gelangten so in das Gebäude. Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen und beschädigten einen Briefkasten. Sie nahmen eine leere Geldkassette mit. Auf Videoaufnahmen sind zwei Tatverdächtige zu sehen. Der erste Mann hat eine Glatze und trug einen Bart. Er war mit einer blauen Jeans und einem roten Pullover bekleidet. Der zweite Mann trug eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/5 91 43 15.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell