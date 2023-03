Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Hückeswagen - Zeugen werden gesucht!

Hückeswagen (ots)

Am 21.03.2023, um 12.42 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen schwarzen PKW an der vorderen Fahrerseite. Der unbekannte Fahrer hat beim Vorbeifahren den in der Straße "In der Fuhr" geparkten Audi gestreift. Beschädigt wurde der Spiegel, welcher lose an den Kabeln herunterhing. Des Weiteren waren Schäden an der linken Fahrzeugseite aufzufinden. Anschließend ist der Unfallverursacher in unbekannte Richtung geflohen, ohne seine Personalien am Unfallort zu hinterlassen. Bei Hinweisen zu dem Verursacher bittet das Verkehrskommissariat Wipperfürth um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell