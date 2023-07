Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Am gestrigen Tag (24.07.2023) wurde polizeilich bekannt, dass unbekannte Täter auf einem in der Lindenaustraße aufgestellten Hinweisschild den Buchstaben "E" entfernten, so dass der ursprünglich vermeintliche Wegweiser zu einem Einkaufszentrum (EKZ) nunmehr verändert wurde. Die Tatzeit ist aktuell noch nicht eingrenzbar. Bei einer Überprüfung des betreffenden Hinweisschildes stellten die Beamten fest, dass es bereits wieder ordnungsgemäß hergerichtet war. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen seitens der Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verantwortlichen geben können. (Bezugsnummer 0191819/2023) (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell