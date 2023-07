LPI-G: Auseinandersetzung in Schmöllner Gemeinschaftsunterkunft

Altenburg (ots) - Schmölln: In der vergangenen Samstagnacht (22.07.2023) hielten sich zwei bislang unbekannte Täter unberechtigt auf einem Firmengelände in der Crimmitschauer Straße auf. Offenbar beabsichtigten die Diebe Kupferrohre sowie Stämmhammer und eine Kernbohrmaschine zu stehlen, welche in einem Baucontainer gelagert waren. Hierzu öffneten sie den Container gewaltsam. Als die Täter das Firmengelände ...

mehr