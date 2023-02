Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.02.2023, 19:20 Uhr - 19:25 Uhr

Ort: Zweibrücken, Tilsitstraße. SV: Am frühen Abend kam es im Bereich von Ixheim zu einer Trunkenheitsfahrt. Der 60-jährige Fahrzeugführer lenkte seinen PKW aus Fahrtrichtung Rimschweiler kommend und kollidierte zunächst mit einer Warnbake einer Baustelle, wodurch der Außenspiegel abbrach. Im weiteren Verlauf befuhr er die Tilsitstraße über die Gleiwitzstraße. Dort kollidierte er schließlich mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers festgestellt werden. Der sich anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Während der Fahrt wird Zeugenangaben zufolge ein noch unbekannter Dritter durch die Fahrweise gefährdet.

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Geschädigte der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell