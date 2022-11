Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach; Kind verletzt sich beim Zündeln

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 15.11.2022 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Einsatz auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes im Wooge. Ein 13-jähriges Kind kaufte sich mehrere Deodorantdosen und wollte damit einen Karton in Brand setzen. Als der Karton bereits brannte wurde von dem Kind eine Dose in die Flammen geworfen. Hierdurch kam es zu einer Verpuffung bei der der Junge im Gesicht Verletzungen erlitt. Glücklicherweise waren die Verbrennungen leichterer Art. Er wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

