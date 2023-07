Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Werkzeug und Buntmetall

Altenburg (ots)

Schmölln: In der vergangenen Samstagnacht (22.07.2023) hielten sich zwei bislang unbekannte Täter unberechtigt auf einem Firmengelände in der Crimmitschauer Straße auf. Offenbar beabsichtigten die Diebe Kupferrohre sowie Stämmhammer und eine Kernbohrmaschine zu stehlen, welche in einem Baucontainer gelagert waren. Hierzu öffneten sie den Container gewaltsam. Als die Täter das Firmengelände verlassen wollten, wurden sie vom Eigentümer überrascht und flüchteten in Richtung Sommeritz. Am Folgetag informierte der Firmeneigentümer die Altenburger Polizei, welche fortfolgend die Ermittlungen dazu einleitete. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0190066/2023) geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

