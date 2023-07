LPI-G: Jugendlicher mit Auto unterwegs

Greiz (ots) - Kauern: Auf einen Audi RS3 hatten es offenbar die Diebe abgesehen, als sie am vergangenem Wochenende in Kauern waren. Von Samstag (22.07.2023) auf Sonntag (23.07.2023) betraten sie das Gelände eines Autohandels in der Kaimberger Straße und stahlen den dort abgestellten grauen Audi RS3 Sportback Quattro. Die Kripo in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0190728/2023) und sucht ...

