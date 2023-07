LPI-G: Polizeieinsatz in Ronneburger Straße

Gera (ots) - Gera: Samstagabend (22.07.2023), gegen 21:15 Uhr bemerkten Polizeibeamte am Puschkinplatz den Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes (Fahrer 80) und einer Straßenbahn. Wie sich im Verlauf der Unfallaufnahme herausstellte, kollidierte der Pkw-Fahrer in einer Kurve in der De-Smit-Straße mit der neben sich befindlichen Straßenbahn und prallte von dieser ab. Anschließend stieß er gegen einen Baum und eine Ampel. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. ...

mehr