Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mercedes vs. Straßenbahn

Gera (ots)

Gera: Samstagabend (22.07.2023), gegen 21:15 Uhr bemerkten Polizeibeamte am Puschkinplatz den Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes (Fahrer 80) und einer Straßenbahn. Wie sich im Verlauf der Unfallaufnahme herausstellte, kollidierte der Pkw-Fahrer in einer Kurve in der De-Smit-Straße mit der neben sich befindlichen Straßenbahn und prallte von dieser ab. Anschließend stieß er gegen einen Baum und eine Ampel. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen sowie an dem Baum und der Ampel Sachschaden. Der Mercedes selbst musste fortfolgend abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (Bezugsnummer 0190345/2023) (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell