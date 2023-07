LPI-G: Feuer in hohler Eiche

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Diebe verschafften sich von Freitag (21.07.2023, ca. 17:00 Uhr) zu Samstag (22.07.2023, ca. 15:30 Uhr) unberechtigt Zugang zu einer Wohnung in der Taubestraße und sorgten so für einen Polizeieinsatz. Demnach gelangten die Täter offenbar über ein Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen letztlich diverse elektronische Geräte, u.a. Laptop und Tablet. Die Wohnungsinhaber waren zum ...

