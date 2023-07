Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Störung der Totenruhe - Vandalismus auf Friedhof

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am vergangenem Wochenende hielten sich offenbar Vandalen auf dem Friedhof in Zeulenroda-Triebes (Pausaer Straße) auf, so dass die Polizei die Ermittlungen zum Tatgeschehen einleitete. Die Täter beschädigten in der Zeit von Samstag (22.07.2023) zu Sonntag (23.07.2023) circa 50 Gräber, indem sie dort aufgestellte Gestecke, Einpflanzungen und Dekorationen beschädigten bzw. zum Teil die Grabsteine umwarfen. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0190619/2023). (RK)

