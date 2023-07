POL Schwaben Nord: Unerlaubte Spritztour

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Sonntag (02.07.2023) zündeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Fahrradabstellplatz in der Friedl-Urban-Straße an. Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, bemerkten Anwohner gegen 02.00 Uhr den Brand des Abstellplatzes. Sie löschten das Feuer selbständig. Bei dem Brand wurden zwei Räder und naheliegende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein ...

mehr