Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand im Mehrfamilienhaus

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gegen 01:40 Uhr heute Nacht (25.07.2023) ging die Meldung bei der Rettungsleitstelle zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in Zeulenroda-Triebes ein, so dass Feuerwehr und Polizei unverzüglich in die Hauptstraße, zum betreffenden Mehrfamilienhaus, ausrückten. Da sich die Erstmeldung bestätigte, begannen die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Nach aktuellem Stand kam es im Erdgeschoss des Hauses zum Brandausbruch, wobei der Rauch bis in den Dachstuhl zog. Die drei Anwohner (26, 30, 47) konnten das Haus zum Glück unverletzt verlassen und kamen vorerst bei Bekannten unter. Das Haus selbst ist weiterhin bewohnbar, aber aktuell noch stark verqualmt. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit unbekannt. Die Kripo in Gera ermittelt dazu. (RK)

