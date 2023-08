Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hose eingesteckt und weggerannt

Kaiserslautern (ots)

Eine Jeanshose hatte es am Dienstagabend einem Ladendieb in der Fackelstraße wohl besonders angetan. Als der Mann eine Umkleidekabine in dem Bekleidungsgeschäft betrat, trug er zwei zuvor ausgewählte Hosen bei sich. Beim Verlassen der Kabine war plötzlich eine "verschwunden". Ein Mitarbeiter des Kleidungsgeschäfts bemerkte den Vorgang und versuchte noch, den Unbekannten aufzuhalten. Zu spät: Er rannte aus dem Geschäft und konnte nicht mehr angetroffen werden. Laut dem Angestellten war der Mann zwischen 35 und 40 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue Sportjacke, ein blau-grün kariertes Hemd, schwarze Jeans, graue Sneakers und einen grünen Rucksack. Der Wert der entwendeten Jeans liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben und/oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

