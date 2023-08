Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und dann weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße zu einem Verkehrsunfall. Um 12:40 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin nach eigenen Angaben rückwärts aus einer Parklücke. Als sie ein weißes großes Fahrzeug sah, das auf dem Durchfahrtsweg fuhr, blieb sie mit ihrem VW Golf stehen. Zu spät: Der weiße Pkw stieß gegen die Heckstoßstange des schwarzen Golfs. Anstatt anzuhalten und sich um die Beschädigung zu kümmern, fuhr der Verantwortliche davon. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten weißen Auto machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell