POL-PPWP: Unbekannte bestehlen Imbiss

Kaiserslautern (ots) - Ein 23-jähriger Mann meldete der Polizei am Montagmorgen eine Sachbeschädigung an seinem PKW. Laut den Angaben des Mitteilers parkte er seinen 3er BMW am Freitag um 21:30 Uhr in der Straße Am Reiserfeld. Als der Mann am nächsten Tag um 13 Uhr einstieg um wegzufahren, bemerkte er, dass mit seinem PKW etwas nicht stimmte. Der hintere Reifen war platt. Bei genauer Begutachtung stellte der ...

