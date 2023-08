Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rad löst sich während der Fahrt

Kaiserslautern (ots)

Der Mercedes einer 57-Jährigen verlor am Montagabend während der Fahrt ein Vorderrad. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Frau war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als sich das Rad vom Fahrzeug löste. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden die Radmuttern am Pkw absichtlich gelockert. Tatort war demnach in der Hellmut-Hartert-Straße, betroffen war eine Mitarbeiterin des Krankenhauses.

Ähnliche Fälle wurden in der Vergangenheit bereits des Öfteren gemeldet. Bislang erkannten die Betroffenen frühzeitig, dass etwas an ihrem Fahrzeug nicht stimmte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen parkten die jeweiligen Pkw in den umliegenden Parkhäusern des Krankenhauses sowie in den nahegelegenen Seitenstraßen.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Die Polizei bittet Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten, mit der Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Verbindung zu treten.

Unsere Empfehlung:

Wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug öffentliche Parkplätze oder Parkhäuser nutzen, vorsorglich vor Fahrtantritt den Pkw checken. Sollten während der Fahrt merkwürdige Geräusche wahrgenommen werden, am besten die nächste Werkstatt ansteuern und den Pkw prüfen lassen. Falls tatsächlich Radmuttern gelöst wurden, informieren Sie bitte die Polizei. Nur dann können mögliche Zusammenhänge festgestellt und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen werden. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell