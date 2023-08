Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag gleich zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen.

Ein 79-jähriger Halter parkte seinen PKW am Sonntagabend in seiner Garage in der Straße Am Harzhübel. Als er am Montagmorgen zu seinem Wagen zurückkehrte, konnte er feststellen, dass mehrere Gegenstände fehlten.

Auch eine 29-jährige Bewohnerin der Theodor-Kiefer-Straße rief am Montagmittag die Polizei zur Hilfe. Die Frau parkte ihren Wagen am Sonntag um 19 Uhr am Straßenrand. Bei ihrer Rückkehr an das Auto am darauffolgenden Morgen um 10:30 Uhr stellte sie fest, dass mehrere Dinge aus dem Fahrzeuginneren fehlten. Laut Angaben der 29-Jährigen soll sich der Wert der entwendeten Gegenstände auf einen hohen dreistelligen Betrag belaufen. Die Polizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell