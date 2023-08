POL-PPWP: Streit im Drogeriemarkt eskaliert

Kaiserslautern (ots) - Ein 18-Jähriger geriet am späten Freitagabend in eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen. Doch anstatt den Streit wie geplant zu schlichten, griff er zu einer Waffe und bedrohte eine der Damen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der junge Mann in seinem Auto unterwegs, als er den Disput vor einem Einkaufzentrum wahrnahm. Er parkte seinen Audi am Fahrbahnrand und ...

mehr